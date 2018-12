Crianças entre 4 e 5 anos inscritas na Educação Infantil têm vagas garantidas

A Prefeitura de Canoas garantiu, pelo segundo ano consecutivo, vagas na pré-escola para todas as crianças, de 4 a 5 anos de idade, que se inscreveram para o sorteio da Educação Infantil, ocorrido em 11, 12 e 13 de dezembro. A boa notícia foi comemorada pelo prefeito Luiz Carlos Busato e pela vice-prefeita, Gisele Uequed, em reunião de avaliação do processo de inscrições e planejamento da Educação Infantil para 2019 com a secretária de Educação, Eliane Escobar, e com a diretora da área, Ângela Gomes.

A conquista se deve a todo um trabalho realizado nos dois primeiros anos desta gestão municipal, destaca a vice-prefeita Gisele Uequed. “Novamente zeramos o déficit da pré-escola, graças ao comprometimento de muitos servidores, passando por toda uma reorganização de fluxos de trabalho, além de um pente fino na fiscalização nunca antes feito em Canoas, com equipes visitando as residências dos inscritos para conferir se realmente a criança é moradora de Canoas, evitando assim erros ou fraudes, respeitando dinheiro dos canoenses e usando ele para os cidadãos da cidade”, ressaltou.

A vice-prefeita salienta que o Município ainda tem como meta ampliar a oferta de vagas para creches (0 a 3 anos). “Embora o Plano Nacional de Educação determine que os municípios ofereçam vagas para 50% das crianças com até 3 anos (creche), até 2024, seguimos trabalhando muito para ir além dessa meta”, disse.