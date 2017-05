Cuide bem da saúde de seus olhos

Monique Mendes

Muitas pessoas se preocupam com a saúde dos olhos apenas quando enfermidades se manifestam e prejudicam a qualidade de vida. Mas, os cuidados com a visão devem acontecer logo após o nascimento e continuar presentes ao longo dos anos.

A visão começa sua formação intraútero. Existem doenças que podem se manifestar logo nas primeiras semanas do recém-nascido, e testes simples como o “ Teste do Olhinho” e posteriormente no consultório médico, o exame “fundo de olho”, trazem informações importantes para auxiliar na prevenção.

Segundo a oftalmologista Roberta Von Ende, um dos fatores mais importantes para evitar doenças nos olhos é se prevenir com exames anuais feitos por um Oftalmologista. “Com apenas uma consulta, doenças como o glaucoma, que é uma das causas mais importantes de cegueira, podem ser diagnosticadas precocemente e tratadas de forma adequada antes que o paciente apresente perda visual”.

Grande parte das pessoas negligenciam os cuidados com a saúde dos olhos, pois acreditam que está tudo bem com sua visão. Elas ignoram os cuidados básicos para prevenção de doenças que poderiam ser evitadas com cuidados simples, como o uso de óculos com proteção adequada, o óculos de grau na medida correta e a consulta anual com o oftalmologista.

Principais cuidados com a visão

No mundo em que vivemos, os olhos são cada vez mais exigidos, pois passamos muito tempo em frente às telas de computador e outros aparelhos eletrônicos. “O ideal seria que a cada hora trabalhada no computador e jogos eletrônicos, ficássemos uns 15 min relaxando o olhar”, diz Von Ende. Quando ficamos muito tempo trabalhando ou lendo no computador piscamos pouco e isso pode causar ressecamento ocular com sintomas de ardência, olhos vermelhos e sensação de areia nos olhos.

Quanto ao uso da maquiagem, os cuidados a serem observados são a qualidade dos produtos e o prazo de validade. “Sempre remova a maquiagem antes de dormir, o mesmo com uso de cílios postiços. Prefiro que sejam usados apenas para eventos especiais, e da mesma forma, removendo ao retirar a maquiagem,” salienta Von Ende.

A Importância dos óculos para saúde dos olhos

O mercado oferece uma grande variedade de óculos em diversas cores e modelos, – uma tentação aos amantes do acessório, que se tornou objeto desejado da moda. Mas, independente do modelo escolhido, o uso de óculos sem a proteção adequada ou o grau correto é um risco para a saúde dos olhos.

Para a Gerente da Ótica Gobbi, Rita Araújo, “os óculos sem proteção são um risco para os olhos, pois com lentes mais escuras a pupila dilata e os raios penetram com maior prejuízo, causando inúmeras doenças, entre ela a catarata.”

Segundo outra especialista da área, Camila Neumann, diretora óculos de segurança da Vênus, o importante é utilizar óculos solar com proteção UV (ultra violeta), pois a proteção UV está presente em qualquer cor de lente, das mais claras às mais escuras. “Opte por óculos solar em uma ótica de confiança, onde o produto tem procedência e certificação necessária para você estar devidamente protegido”, diz.

Um óculos solar adquirido em local duvidoso oferece o risco de não ter proteção UV nas lentes e ainda não atender a qualidade óptica necessária, o que pode causar desconforto e colocar a saúde visual em risco.

Quanto ao uso de óculos de grau, evite usá-lo de outra pessoa e consulte o oftalmologista para saber qual o seu problema. “Usar óculos com lentes inadequadas e sem ter as medidas necessárias podem causar desconforto e fadiga ao usuário”, diz Rita Araújo.

Mesmo quem trabalha com óculos de segurança (EPI), já pode confeccionar o acessório com seu grau, o que mantém os olhos sempre protegidos e saudáveis.

Rita Araujo

Gerente da Ótica Gobbi

Roberta Von Ende

Oftalmologista

Camila Neumann

Diretora óculos de segurança das Óticas Vênus