Curso de Comunicação Social da Ulbra comemora 25 anos

O curso de Comunicação Social da Ulbra Canoas promoveu uma semana especial de comemorações referente ao marco de 25 anos de sua existência. O evento iniciou na segunda-feira, 5 de junho, com palestras ministradas por egressos da instituição. Ainda foram promovidas diversas oficinas com outros egressos do curso.

Palestras

Grande Reportagem e Jornalismo Investigativo foi o tema da palestra que foi conduzida concomitantemente pelo egresso de Jornalismo da Instituição, Marcus Reis, e pelo jornalista Fábio Almeida. Reis, que já trabalhou na Ulbra TV, atua como repórter de televisão na Rede Record, em São Paulo, enquanto Almeida é repórter especial do grupo de investigações (GDI) da RBS. Na palestra, Reis falou sobre as experiências e os conhecimentos que adquiriu ao conduzir as reportagens na emissora paulista, enaltecendo a importância que gosta de dar a histórias que, muitas vezes, passam despercebidas para a sociedade. “Durante o período de graduação, a Ulbra me deu todas as oportunidades para executar, aprender e errar. Eu meti a cara e, por isso, cheguei mais bem preparado ao mercado de trabalho e essa é a maior lição que procuro passar aos futuros colegas”, ressaltou Reis. A palestra “Conversando sobre Imagens” foi proferida pelo fotógrafo publicitário Raul Krebs. Professor de fotografia publicitária da ESPM, Krebs atua em diversas áreas da fotografia em diferentes mercados, tendo realizado pesquisas estéticas e linguagens. “No nosso segmento, é preciso haver muita dedicação, pois ela faz a diferença. Façam tudo com amor. Vocês podem até não perceber, mas as pessoas notam quem é dedicado”, aconselhou Krebs aos estudantes.

Oficinas

Entre os assuntos abordados nas oficinas, realizadas durante toda a semana, de 6 a 9 de junho, egressos explanaram sobre edição de vídeo, construção de pautas no jornalismo, empreendedorismo, roteiro para audiovisual, gerenciamento de crises, fotografia de viagem e fotografia esportiva, entre outros.

Livro

Entre as atividades alusivas ao aniversário, também está a publicação de um livro em formato de e-book, pela Editora da Ulbra, com artigos escritos por professores, alunos, egressos e ex-professores do curso. Os organizadores do livro serão o coordenador do curso de Jornalismo, Deivison Campos,e a coordenadora Adjunta, Gabriela Machado Ramos de Almeida.