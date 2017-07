Curso gratuito de Auxiliar em Saúde Bucal é oferecido em Canoas

O Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO) está oferecendo um curso profissionalizante gratuito, oportunizando a jovens uma nova opção de trabalho.

O curso é o de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) que capacita para poder auxiliar nas diversas atividades de um consultório odontológico. Com aulas teóricas e estágio prático, o curso está previsto para 6 de novembro de 2017 e terá duração de seis meses.

São apenas 12 vagas, mas a previsão é que nos próximos anos mais turmas sejam formadas. Para se candidatar, é necessário ser brasileiro, civil, ter 18 anos ou mais, ter concluído o ensino médio e apresentar a documentação solicitada.

As inscrições são presenciais, de 1 de agosto a 1 de setembro de 2017, no Hospital de Aeronáutica Canoas, na Avenida Guilherme Schell, nº 3950, próximo à estação Fátima do Trensurb, dentro do antigo Quinto Comando Aéreo Regional. As informações completas estão no edital, disponível no site www.fab.mil.br/haco.