Curso gratuito de construção civil é realizado em Canoas

A MRV em parceria com a ONG Mulher em Construção oferecerá gratuitamente curso de cerâmica exclusivo para o público feminino, em canteiro de obras de Canoas. Ao todo, serão selecionadas 13 mulheres acima de 18 anos que, antes de iniciar o treinamento, terão suas carteiras assinadas pela construtora. O curso terá duração aproximada de um mês (168 horas, 8 horas por dia), de segunda a sexta-feira, com início previsto para 30 de abril. As inscrições começam em data significativa – 8 de março, Dia da Mulher e encerram no dia 12.

Além de aulas teóricas, pela manhã, e práticas no turno da tarde no próprio canteiro, o processo prevê participações em atividades culturais, apoio psicológico durante todo o período e por fim, a formatura, que marca o término do treinamento e a certificação de que todas estão devidamente prontas para ingressar na área da construção civil.

Interessadas devem encaminhar currículo para o e-mail cimentoebatom@mulheremconstrucao.org.br, ou comparecer à sede da ONG em Porto Alegre (Rua Irmão Francisco, 100, bairro Humaitá) no dia 12 de março, entre 9 e 17 horas.