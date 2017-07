Curso gratuito oferece 25 vagas para trabalhadores domésticos

Inicia neste mês em Canoas o Curso de Qualificação de Trabalhadores Domésticos. A formação oferece 25 vagas, é totalmente gratuita e vai de 20 de julho a 21 de setembro. As aulas acontecem de terça a quinta-feira, das 13h30 às 17h30, e são realizadas em uma Casa-Escola, localizada na Rua Passo Fundo, n.º 730, no bairro Mathias Velho.

A casa é mobiliada e equipada com todos os eletrodomésticos e móveis necessários para o aprendizado prático. O curso ensina desde os cuidados pessoais, legislações trabalhistas e previdenciárias, cuidados com o vestuário (lavar, secar, passar e guardar), limpeza da casa em geral, organização de armários e closets, culinária e cuidados na elaboração dos alimentos, como receber, servir e atender pessoas, etc.

A promoção é do Movimento Ação por Canoas (MACA), em parceria com a Prefeitura de Canoas. O curso é oferecido para homens e mulheres a partir dos 18 anos de idade, interessados em trabalhar como domésticos e diaristas. As inscrições podem ser feitas no local ou pelos telefones 3472-6068 e 3476-7444.