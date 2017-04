Desde o início do semestre letivo, alunos de bacharelado de Estética e do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Ulbra oferecem atendimento comunitário de baixo custo, no Laboratório de Estética e Cosmetologia do campus Canoas.

Os procedimentos são supervisionados por docentes das graduações e incluem massagens modeladoras para redução de gordura localizada, técnicas de peeling, reflexologia, visagismo, shiatsu facial, bronzeamento artificial e tratamentos dermatológicos.