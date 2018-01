Cursos para empregados domésticos têm inscrições abertas

A Prefeitura Municipal e o Movimento Ação Por Canoas, o Maca, promovem cursos preparatórios para o mercado de trabalho, através da escola Qualilar,. Estão abertas as inscrições para as capacitações em Culinária Tropical, Culinária Saudável e Lavadoria, Passadoria e Organização de Roupas. Os cursos ocorrem entre os meses de janeiro e fevereiro.

As aulas serão ministradas na sede do Maca, na Rua Passo Fundo, 739, bairro Mathias Velho. Inscrições devem ser feitas através dos telefones 3476-7444 / 3472-6068 ou também direto no local, das 8h30 às 12 horas e das 14 às 17h30.

Calendário dos cursos:

Curso de Culinária Tropical:

– Dias 17, 18, 19 e 22/01, das 14 às 17h30.

Culinária Saudável, alimentação sem glúten, sem lactose e com produtos orgânicos:

– Dias 29,30, 31/01 e 01/02, das 14 às 17h30.

Curso de Lavadoria, Passadoria e Organização de Roupas, Armários e closets:

– De 19 a 28/02, das 14 às 17 horas.

Os cursos são gratuitos.