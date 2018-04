Daniel Furlan confirma presença na ComicCON RS

Daniel Furlan, o Renan do programa Choque de Cultura, é mais uma das atrações confirmadas da ComicCon RS 2018. O ator e roteirista do programa de humor que virou fenômeno das redes sociais traz em seu currículo produções de TV como O Último Programa do Mundo, Furo MTV, Lady Night, com Tatá Werneck, e o premiado desenho animado Irmão do Jorel, sucessos da internet como Amada Foca, Falha de Cobertura e Choque de Cultura, e filmes nacionais como TOC e La Vingança, além de ser músico e já ter sido quadrinista.

Furlan participa de bate-papos e sessões de fotos com o público no dia 5 de agosto, no campus da Ulbra em Canoas. Ingressos à venda: www.comicconrs.com.br/ingressos

A oitava edição da ComicCon RS acontece nos dias 4 e 5 de agosto de 2018, no campus da Ulbra em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. A ComicCon RS segue o modelo dos demais eventos do gênero com uma ampla estrutura que oferece dois palcos com programação simultânea de painéis, workshops e outras atividades, convidados nacionais e internacionais, artists alley com mais de 50 artistas independentes, espaço de expositores com estandes de lojas, editoras e livrarias, áreas de lazer e alimentação, desfiles cosplay, exposições, espaços temáticos, sessões de autógrafos e muito mais.