De surpresa: Ziraldo se encontra com crianças na Feira do Livro

Escritor homenageado pela 33ª edição da Feira do Livro de Canoas, Ziraldo encantou as crianças na tarde deste domingo, 2, na Praça da Bandeira. Em encontro com leitores no auditório que leva o seu nome, o cartunista, chargista, ilustrador, escritor, jornalista, designer, dramaturgo, quadrinista e editor teve um bate-papo descontraído com os pequenos. Na abertura do evento, recebeu a placa de “escritor homenageado” das mãos do prefeito, Luiz Carlos Busato (PTB), e do secretário de Cultura, Mauri Grando.

“Sou especialista em assuntos gerais. Podem perguntar tudo o que quiserem. Se eu não souber a resposta, vou inventar”, disse o descontraído Ziraldo, às crianças presentes. Na plateia, alunos do 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio Luterano Concórdia, de Canoas. As crianças foram incentivadas a irem ao encontro do autor de “O Menino Maluquinho” pela professora Christiane Oliveira, a “Professora Maluquinha”, que estava a caráter, de acordo com a sua personagem.

Futuro do livro

O escritor aproveitou o encontro para falar sobre o seu assunto preferido: os livros e a leitura, é claro. “Me convida para falar de livro que eu vou! A primeira vez em que fiquei doente e não pude ir a uma feira para falar de livro foi essa”, ressaltou Ziraldo, referindo-se à sua ausência na abertura da Feira do Livro, em 24 de junho. “Mas eu saro a tempo e estou aqui”, completou.

Ziraldo destacou a evolução da humanidade após Johannes Gutenberg começar a imprimir livros, há cerca de 500 anos. “Para o homem evoluir da idade da pedra para a idade da pedra polida levou milhões de anos. Depois que o Gutenberg inventou a imprensa, a informação circulou mais rápido. Depois disso, o homem foi pra lua. Isso dá coragem para quem faz livros”, relatou o escritor.

Sessão de autógrafos

Depois de conversar com as crianças, Ziraldo autografou seu último livro, “Meninas”, em que o autor aborda a fase da infância que considera a mais mágica, dos 7 aos 11 anos, e ressalta: “são as garotas que mandam no mundo”.