DecoreLed traz novo conceito em iluminação

Monique Mendes

A empresa canoense DecoreLed atua no mercado há oito anos e é uma das pioneiras no ramo de lâmpadas de Led no Brasil. Apostando num modelo de negócio diferenciado a empresa se destaca por oferecer um trabalho de consultoria completo na área de iluminação com Led. Segundo o sócio-fundador Rafael Tusi a empresa passou por uma transição nos últimos anos. De empresa virtual que atendia clientes da indústria, passou também a oferecer produtos mais decorativos, iluminação técnica para rede comercial e designer moderno.

Novo Espaço e novas parcerias

A partir da próxima semana, os sócios Rafael Tusi e Norbert Treis iniciam um novo momento na empresa. Com o objetivo de ampliar o foco de atuação e atender também arquitetos e o consumidor final, inauguram um novo espaço para receber seus clientes. Com parceria firmada com a construtora Vagão Urbano, a DecoreLed se posiciona no mercado como uma empresa preparada para assessorar todas as pessoas e profissionais que buscam para seus ambientes um sistema de iluminação 30% mais econômico, bonito e sustentável.

Vantagens do Led

O LED (Light Emitter Diode ou Diodo Emissor de Luz) é considerado uma evolução da iluminação mundial. Com uso cada vez mais comum a lâmpada de Led diferente das lâmpadas convencionais (incandescentes e fluorescentes) não utiliza filamentos metálicos e descargas de gases, por isso não causa danos ao meio ambiente e seu descarte pode ser feito direto no lixo de casa. A lâmpada de Led possui uma tecnologia eficiente, econômica e sustentável, tornando-se o que existe de mais atual no setor.

História da empresa

Com experiência de 10 anos na área do Comércio Exterior, Rafael Tusi apostou na comercialização das lâmpadas de Led num momento em que poucos empreendedores acreditavam no sucesso desse tipo de produto. O foco inicial da empresa era a venda virtual para indústrias e grandes empresas. Em 2015 a entrada no novo sócio, Norbert Treis, agregou força e possibilitou a ampliação do negócio. Em agosto de 2018 a DecoreLed, também conhecida como Itusi, completa oito anos de atuação no mercado.