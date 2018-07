Defesa Civil entrega medalha a personalidades

A Defesa Civil de Canoas homenageou, nesta quarta-feira, 27, seis personalidades da cidade que contribuíram com as ações do órgão durante o ano. Cerimônia no Auditório Thedy Corrêa, na Feira do Livro, marcou a entrega da Medalha da Defesa Civil aos agraciados. Instituída pela Lei 4.776 de 2003, a distinção representa um reconhecimento público a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem com a instituição.

A prefeita em exercício de Canoas, Gisele Uequed, agradeceu os esforços dos homenageados na construção de uma cidade melhor. “O meu muito obrigado a todos vocês que, de uma forma ou outra, fazem o bem e estimulam a sociedade a serem pessoas melhores”, afirmou. Gisele também destacou que a Defesa Civil tem a função de mediar a ação de solidariedade, ligando aqueles que desejam fazer doações com os necessitados.

O secretário especial da Defesa Civil, Rodolfo Pacheco, destacou que, só no ano de 2017, mais de 1.700 pessoas foram ajudadas pela Defesa Civil em Canoas.

Confira os homenageados:

Jairo Leite da Silva

Diretor do Centro Espírita Humberto de Campos

Luciano Ebling

Capitão da Brigada Militar

Mauro Ferreira Carneiro

Sargento do Corpo de Bombeiros

Niura Cristina Dias

Empresária

Pablo Scaranto Morales

Técnico de Segurança do Trabalho e ex-coordenador do Plano de Auxílio Mútuo da Ozanan

Ranolfo Vieira Júnior

Delegado, ex-secretário de Segurança Pública e Cidadania de Canoas