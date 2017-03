Demétrio Leite é o patrono da 33ª Feira do Livro de Canoas

O escritor, historiador e pesquisador Demétrio Alves Leite vai ser o anfitrião da 33ª Feira do Livro de Canoas, que tem início marcado para o dia 24 de junho, na Praça da Bandeira. Leite recebeu o convite oficial na quinta-feira, 23 de março, na sede da Secretaria de Cultura, com a presença do titular da pasta, Mauri Grando.

Demétrio tem a missão de propagar o espírito do evento, além de, durante os dias da Feira, ser o anfitrião dos visitantes, dos escritores e das escolas que passarão pelo evento.

“Estou muito feliz e honrado com o convite. Já estou me preparando para a maratona prazerosa que será durante a feira”, diz Leite. Durante o evento, o escritor já anunciou o lançamento de um novo livro que trata da história e do turismo de Canoas.

A Feira do Livro de Canoas será realizada entre os dias 24 de junho e 8 de julho, na Praça da Bandeira.

O patrono

Leite publicou os livros “No Percurso dos Antigos Caminhos – A História de Canoas”, “Sesmaria Santo Ignácio ou Isabel”, “Vida e Pensamento do Autor Marcolino da Costa Leite”, além de publicações em livros e coletâneas de poesia e história.