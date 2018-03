Denério Neumann é reeleito presidente do Sindilojas Canoas

O empresário Denério Neumann foi reconduzido ao cargo de presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Canoas (Sindilojas Canoas), na última segunda-feira, 26. Na ocasião, ocorreram as eleições do sindicato, que aclamaram Denério com 90,6% dos votos dos associados. Ele se mantém na Presidência Sindilojas Canoas para o quadriênio 2018/2022.

Equipe

A gestão também terá a participação dos seguintes empresários: Urbano Franco Mendes, Itamar Tadeu Barboza da Silva, Darci Gonçalves Junior, Onofre Cadore, Claudio da Silva Teixeira, Abgail Lopes Correa, José Claudio Prates, Nils Caleb Persson, Marconi Carlos Zoldan Fortes, Vilson Fachi, Camila Rocho Neumann, Luís Alfredo Touguinha Thomé, Raul Viega da Rocha, Lauro Vinicios da Silva Silveira, Adnan Abed Zarruq, Ari Bristot, Silvia Ritter Longhi, João Pietrobiasi, Marcos Negrini Gonçalves, Luiz Antônio Baptistella e Paulo Roberto Diehl Kruse. A posse está prevista para 27 de março, no Salão Nobre da CICS, em Canoas.