Denúncia aponta maus tratos a cavalo que carregava 500kg de peso

A Guarda Municipal de Canoas foi ao bairro Guajuviras, na manhã de terça-feira, 21, para verificar uma denúncia de maus tratos a um cavalo. Pelos cálculos da equipe do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA), o animal transportava mais de 500 kg de peso, em sacos de serragem. O condutor da carroça, no entanto, fugiu do local antes mesmo da chegada dos agentes da Guarda, levando o cavalo e abandonando o veículo em via pública.

O vereador Cris Moraes (PV), acompanhado da Guarda Municipal, transportou a carroça até o CBEA. O proprietário do veículo foi até o local e negou irregularidades no tratamento ao animal. Ele alegou, ainda, que era outra pessoa quem estava conduzindo a carroça, que inclusive seria menor.

Segundo o diretor do Centro de Bem-Estar Animal, Alex Szekir, o cavalo passará por exame veterinário feito pela equipe do CBEA e, constatados maus tratos, o animal será apreendido.

“Verificamos diversos sacos cheios de serragem dentro da carroça, cada um dos sacos com capacidade de cerca de 30 kg, ou seja, o excesso de peso é evidente. Calculamos mais de 500 kg de peso. Além disso, encontramos um chicote dentro da carroça, o que é proibido”, relatou Alex Szekir.

Segundo a Prefeitura, o cavalo deve ser avaliado ainda hoje por um veterinário do Centro de Bem-Estar Animal. Se o proprietário da carroça não levar o animal ao CBEA, a equipe irá até o endereço em que ele está para fazer o exame.