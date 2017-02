Deputada Regina Becker cumpre agenda no interior

No dia 17 de fevereiro, a deputada estadual Regina Becker Fortunatti (Rede) viajou ao interior do Estado e participou de uma agenda que classificou como repleta de troca de experiências positivas sobre a causa animal.

O primeiro encontro foi em Camaquã, com o prefeito Ivo Ferreira e a vereadora Ivana de Paula. O bem-estar de cães e gatos que vivem nas ruas do município foi uma das pautas debatidas na sede do Executivo. A deputada posicionou-se contrária à instalação do projeto do novo canil municipal, argumentando ao prefeito todas as razões e os equívocos que estarão sendo provocados através desta obra.

Durante a visita foi entregue em mãos ao prefeito Ivo Ferreira, uma comunicação formal de repasse ao município, à área da Saúde, referentes a R$ 100 mil a serem utilizados para a questão animal de Camaquã. O valor é proveniente de recursos oriundos de emenda do orçamento da União, indicada pelo deputado federal João Derly.

A agenda seguinte foi em São Lourenço do Sul, no 1º Seminário sobre Animais Urbanos do município, cujo tema, Cães Comunitários, envolveu os presentes. O evento contou com a organização da Associação Lourenciana de Proteção Animal (Alpa) e do campus da Furg de São Lourenço, através do professor Eduardo Dias. “Acredito que a cada dia amplia a consciência da sociedade sobre os maus-tratos e o abandono.

E este evento prova que a comunidade de São Lourenço também se posiciona contrária à instalação de canil e gatil prisional, quer ser ouvida pelo prefeito e ter a oportunidade de ajudar e buscar soluções que possam construir cidades melhores para todos”, concluiu Regina.