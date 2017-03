Deputados canoenses Marco Maia e Nelsinho Metalúrgico visitam Busato

O prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) recebeu, na manhã desta segunda-feira (20), os deputados canoenses Marco Maia (PT) e Nelsinho Metalúrgico (PT). O deputado federal Marco Maia apresentou ao prefeito duas emendas parlamentares que destinou a Canoas, uma para a área da saúde, outra para a segurança.

Na saúde, a emenda garante R$ 150 mil para apoio à manutenção de Unidades de Saúde do município. Na segurança, Canoas foi contemplada entre outros municípios do Rio Grande do Sul, com uma parcela de uma verba de R$ 125 milhões a serem investidos em segurança, destinados pelo governo federal para a bancada gaúcha.

Hospital Nossa Senhora das Graças

No encontro, o prefeito Luiz Carlos Busato relatou aos deputados os problemas identificados no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), que passa por grave situação financeira. Busato destacou que a prefeitura contratou uma auditoria, que verificou sérias falhas na gestão do hospital.

Presídio de Canoas

O deputado estadual Nelsinho Metalúrgico assinalou a importância da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) constituir-se como um espaço diferenciado dentro do sistema prisional gaúcho.

O prefeito Luiz Carlos Busato relatou que está em diálogo permanente com o governador, José Ivo Sartori, e o secretário Estadual de Segurança, Cezar Schirmer, a fim de agilizar a abertura do presídio. O prefeito afirmou ainda que solicita ao governo do Estado um efetivo maior da Brigada Militar para o município.