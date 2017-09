Desde a Operação Suffragium Canoas é centro recorrente de operações da PF

A atuação da Polícia Federal tem sido intensa na cidade. Canoas, em diversas ocasiões, foi destaque negativo como centro de atividades criminosas. Desta vez, a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagram a operação Conexão Venezuela, visando apurar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação no Rio Grande do Sul. As ações, ocorridas na última segunda-feira, 11, envolveram o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Porto Alegre/RS (4), Canoas/RS (1), Passo Fundo/RS (4), Erechim/RS (2), Americana/SP (1) e São Paulo/SP (2). Além disso, 6 pessoas foram alvos de condução coercitiva.

Caso

De acordo com a PF, um procedimento fiscal da Receita Federal identificou pessoas jurídicas no RS e em SP realizando transações financeiras atípicas, supostamente no exercício de atividade de intermediação de exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela.

Investigação

Após as suspeitas, os investigadores identificaram que empresas sediadas na Venezuela (dentre elas, uma estatal) remeteram vultosos valores ao Brasil, a pretexto de aquisição desses equipamentos. Parte considerável desse montante, porém, não foi destinada aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior.

Algumas dessas transferências tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais. Parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime. Apenas no período de 2010 a 2014, os valores movimentados pela organização teriam ultrapassado R$ 200 milhões.

Relembre

Apenas no último mês, quatro operações tiveram alguma relação com o município. Na operação Reformados, de 21 de agosto, um escritório de advocacia estabelecido no município de Canoas, de acordo com a PF, promovia o suporte para a propositura de ações judiciais que sacramentavam fraudes em aposentadorias de ex-militares.

Suffragium

O ano passado, marcado por eleições municipais, também foi intenso. O caso de maior repercussão foi a operação Suffragium, com relação aos R$ 500 mil encontrados no comitê de campanha da então candidata à prefeitura de Canoas pelo PRB, Beth Colombo. O caso ainda corre em segredo de justiça, sem conclusões divulgadas até o momento.