Dia da Criança é comemorado no HU

Entre os dias 10 a 15 de outubro serão realizadas atividades destinadas às crianças internadas no setor de pediatria da unidade de saúde.

O Hospital Universitário de Canoas promove uma semana com diversas atividades para as crianças internadas na pediatria. O quarto andar do HU foi enfeitado por voluntários, médicos e enfermeiros para as comemorações.

As ações foram organizadas pelo setor de Acolhimento do Hospital Universitário.

Cronograma de atividades:

10/10

15 horas – Visita do Leãozinho

11/10

10 horas – Boneca Rosa – Contação de Histórias

14:30 – Oficina de Fantoche/Máscaras

12/10

9 horas – Doutores Patrulha da Fé

11 horas – Lanche Especial

13 horas – Grupo Lápis de Cor

13/10

10 horas – Oficina Pinta Cara

15 horas – Dupla Musical

14/10

9 horas – Grupo Luz Aruanda

15/10

16 horas – ONG Voluntário é assim