Dia das Mães movimenta o comércio Canoense

O Dia das Mães é uma das datas comemorativas que mais fomenta o varejo durante o ano. E, em 2017, o cenário vem se desenhando de forma positiva para os comerciários.Para este ano, a expectativa média de venda dos consumidores ficará em torno de 127,14 reais, conforme a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio RS). A pesquisa ainda aponta que os tipos de presentes mais frequentes serão vestuário com 37,2%, perfumes e cosméticos, 14,3%, calçados,10,2% e eletroeletrônicos e eletrodomésticos aparecem com 6,5%. Entre os locais de compra dos consumidores, os mais citados são as lojas do centro das cidades, 53,0%, em seguida, também com participação relevante, aparecem: Shopping Centers,17,9%, Centros Comerciais 7,5% e as Lojas de Bairro, 5,7%.

Segundo o presidente do Fecomércio RS, Denério Neumann, a conjuntura política e sócio-econômica que o país atravessa, será determinante no desempenho das vendas do comércio varejista neste ano. Neumann ainda salienta que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho vêm divulgando crescimento das vagas de trabalho no Rio Grande do Sul em três setores: na indústria da transformação, no comércio e Administração Pública. O Rio Grande do Sul foi o único estado que apresentou crescimento nas oportunidades de trabalho. “Acreditamos que em meio ao cenário apresentado, ninguém deixará de presentear sua mãe”, destaca Neumann.