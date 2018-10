Dia do Comerciário: Sindec luta pela categoria desde 1980

SIMONE DUTRA*

O Dia do Comerciário é celebrado anualmente no dia 30 de outubro. Em Canoas, estima-se que o número de associados ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas (Sindec), de acordo com a entidade, passe de 12 mil. A equipe do Timoneiro esteve na sede do sindicato e entrevistou o presidente Antonio Fellini, que abriu a conversa dizendo que as preocupações no momento são em relação à reforma trabalhista, o trabalho intermitente e à terceirização. “Os direitos trabalhistas estão sendo suprimidos no Brasil. Empresas estão demitindo empregados antigos para diminuir custos. Não sabemos como será ano que vem, talvez em cinco ou dez anos não tenhamos mais sindicatos”, disse.

Fellini ainda cobrou maior conscientização por parte dos empresários de todo o Estado para que o consumidor possa adquirir mais: “A classe empresária não entendeu que quanto mais dinheiro nas mãos da classe trabalhadora, mais dinheiro é gerado na indústria”, concluiu.

A festa de comemoração ao Dia do Comerciário será realizada com um almoço na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, com previsão de início para às 11hs, e deve ir até às 14hs, na sede do Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas (Sindec), situada na Rua Alberto Tôrres, 224 – Harmonia, em Canoas.

Conquistas dos comerciários de Canoas

Em relação às atividades em 38 anos de fundação sindical, Fellini destaca a construção da creche, a reforma da sede, a colônia de férias para os associados, na praia de Capão da Canoa, a conquista de direitos como o auxílio creche, quinquênio de 6% para a categoria, tempo de intervalo para o lanche, dentre outros, e a busca incessante por melhores condições de trabalho. “Sem a convenção coletiva nada disso seria possível”, completou.