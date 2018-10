Dia do Funcionário Público marca luta por direitos

O Dia do Funcionário Público, também conhecido como Dia do Servidor Público, é comemorado no dia 28 de outubro. Com a proximidade da data, o jornal Timoneiro procurou representantes da categoria e também do poder público municipal para falar sobre o tema.

O presidente do Sindicato dos Professores de Canoas (Sinprocan), Júlio César Rodrigues, relatou que a frustração é grande com o momento atual: “Antes ser funcionário público dava um status de estabilidade e hoje o sentimento é de muita insegurança”. Júlio destacou os 17 anos sem aumento real de salário aos professores de Canoas. “O governo anterior retirou muitos direitos. Mas, quero parabenizar os profissionais que servem ao município, apesar das condições, e dizer que seguiremos na luta”, disse.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato também se pronunciou sobre o dia, e disse que as principais secretarias municipais são comandadas por servidores técnicos, como a Saúde e Educação. “Nós valorizamos muito o trabalho do funcionalismo. Mesmo com as dificuldades financeiras que encontramos quando assumimos a Prefeitura de Canoas e que afligem diversos municípios, sempre pagamos os salários em dia e inclusive antecipamos o pagamento em cinco oportunidades. Temos feito um esforço para colocar em dia o passivo existente em relação ao pagamento de licenças-prêmio”.

Busato ainda disse estar comprometido em oferecer melhores condições de trabalho e capacitação constante aos servidores. “Tenho visitado as secretarias para verificar necessidades dos servidores em cada uma delas. Para o futuro, temos o projeto do Centro Administrativo, que vai concentrar a maioria das secretarias em um mesmo local”, pontuou.