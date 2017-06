Dia do Orgulho LGBTT é tema de evento nesta quarta-feira, 28

A Diretoria das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais de Canoas promove, nesta quarta-feira, 28, o 1º Ciclo de Palestras pelo Dia do Orgulho LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). O evento, que será realizado das 14 às 17h30, no Auditório Sady Schiwitz (Rua 15 de janeiro, 11, Centro), tem o objetivo de contribuir para a luta contra o preconceito.

O diretor das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais, Saulo da Silva Gil, destaca a importância de se discutir a questão. “O Brasil é o quinto maior país em número de homicídios da população LGBTT”, sublinha.

A primeira palestra será às 14h30, sobre “Políticas públicas e a diversidade: desafios na contemporaneidade”, ministrada pela coordenadora da Diversidade Sexual da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos do Estado, Adriana Costa Souza. Na sequência, às 15 horas, o presidente da Federação Afro Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul (Faurs), Everton Alfonsin, fala sobre “Religiosidade e Diversidade”.

O terceiro palestrante, o coordenador da Política de Atenção Integral à Saúde da População LGBT, Carlos Alberto de Azevedo, às 15h45, aborda “Atendendo e entendendo o público LGBT”. Encerrando a programação, às 16h15, o advogado especialista em Direito Homoafetivo Jorge Theodomiro Martins Moreira Filho destaca os “Direitos da População LGBT”.

O evento é aberto ao público e a entrada é franca.

Programação

1º Ciclo de Palestras pelo Dia do Orgulho LGBTT

Onde: Auditório Sady Schiwitz (Rua 15 de janeiro, 11, Centro)

14 horas – Abertura

14h30 – Políticas públicas e a diversidade: desafios na contemporaneidade

15 horas – Religiosidade e Diversidade

15h30 – Intervalo

15h45 – Atendendo e entendendo o público LGBT

16h15 – Direitos da População LGBT