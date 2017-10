Dia do Servidor é comemorado no Centro Olímpico de Canoas

O Centro Olímpico de Canoas (COM) recebeu, no sábado, 28, as atividades de integração pela comemoração ao Dia do Servidor Público. Durante todo o dia, diversas ações promoveram a união entre os colaboradores dos mais diversos setores da administração pública. As competições esportivas, como vôlei, futsal e futebol, foram as que mais movimentaram os servidores. O COM também recebeu familiares dos trabalhadores para aumentar, ainda mais, os laços de integração.

Desde as primeiras horas da manhã, o COM foi tomado pelo espírito esportivo. Equipes se juntavam, aqueciam e tramavam suas táticas para deixar a disputada acirrada. No pátio do Centro, brinquedos infláveis faziam a alegria dos pequenos. Já para quem quis dar uma conferida na saúde, pode aproveitar os serviços da Unidade Móvel da Saúde que também marcou presença.

A cerimônia de abertura contou com a presença de secretários de governo, vereadores e foi ao som da Banda de Ala 3 da Aeronáutica. Dentro de quadra, os servidores da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) levaram a melhor no futsal. Já a Secretaria da Fazenda mostrou que entende também de vôlei, se sagrando campeã. No futebol, a Secretaria de Obras ficou com o título.