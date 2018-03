Dia Internacional da Mulher tem programação especial em Canoas

A Prefeitura de Canoas promove uma série de eventos em diversos pontos da cidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a partir de quinta-feira, 8. Estão previstas atividades culturais, mobilização, rodas de conversa e caminhada. A programação deste ano, que ocorre nos dias 8 e 9 de março, tem como tema “As Mulheres em Cena”. A temática busca valorizar as mulheres que são protagonistas na sociedade atual.

A diretora das Políticas para as Mulheres, Ana Moraes, destaca que a programação é um reconhecimento às mulheres que, cada vez mais, cumprem papéis importantes no cotidiano. “Quero homenagear a atuação, a força e a presença das mulheres em todos os cenários da nossa sociedade, sejam quais forem, o mais importante é a mulher estar em cena sempre, cumprindo o seu papel”, afirma.

Programação:

Dia 8/3

– Caminhada Tradicional das Mulheres

Horário: 9 horas

Local de Concentração: Em frente ao CRM Patrícia Esber (Rua Siqueira Campos, 321), o final da caminhada será em frente à Prefeitura de Canoas.

– Abertura Oficial do Dia Internacional da Mulher

Horário: 10 horas

Local: Auditório Sady Schiwitiz, na Prefeitura de Canoas.

No evento, também ocorrerá a homenagem as 18 mulheres protagonistas que fazem a diferença em Canoas, além da posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Condim).

– Mobilização em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas

Horário: das 11 às 15 horas

Local: Calçadão de Canoas.

– Exposição Mulheres de Artemis

Horário: 14 horas

Local: Parque dos Rosa (Avenida Victor Barreto, 2570).

Exposição ocorre em parceria com a Apae de Canoas.

– Show Tributo a Elis Regina

Horário: 20 horas

Local: Teatro do Sesc (Avenida Guilherme Schell, 5340).

Show com a cantora Camila Lopez.

Dia 9/3

– Cerimônia de nomeação da Casa Lira Abrigo para as Mulheres

Horário: 10 horas

Local: Auditório Sady Schiwitiz, na Prefeitura de Canoas.

– Coquetel

Horário: 11 horas

Local: Saguão do prédio da Secretaria Municipal das Relações Institucionais (Rua Quinze de Janeiro, 15).

– Roda de Conversa com as Mulheres em Cena

Horário: 14 horas

Local: CRM Patrícia Esber (Rua Siqueira Campos, 321).

Evento promovido pelo Comdim.

– Exposição “Amor não Combina com Dor”

Horário: 16 horas

Local: Villa Mimosa (Avenida Guilherme Schell, 6270).