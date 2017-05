Dia Internacional de Combate à Homofobia é celebrado em Canoas

Nesta quarta-feira, 17, ações no centro da cidade, promovidas pela Diretoria das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais e pelo Conselho Municipal LGBT, marcaram o Dia Internacional de Combate à Homofobia.

Os debates sobre questões que envolvem a diversidade sexual são recentes e ainda precisam avançar em todo o mundo. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a homossexualidade um transtorno mental. Apenas em 17 de maio de 1990, a OMS retirou a homossexuliadade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), deixando de considerar a tendência como um desvio e abolindo o uso sufixo “ismo” (homossexualismo), que caracterizava a condição patológica.

Por ser uma importante vitória, comemorada no mundo inteiro, o dia 17 de maio foi instituído como o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Neste contexto de lutas e avanços, a Diretoria das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais realizou uma ação de conscientização e orientação à população canoense, com a distribuição de folhetos e preservativos em um dos pontos mais movimentados da cidade, o Calçadão.

A homofobia pode se manifestar de diversas formas, inclusive com ações de violência verbal e física. “Nosso papel como diretoria é lutar para diminuir os índices de violência contra LGBT’s. Todos os nossos atendimentos são encaminhados também para assistência jurídica, seja no Cartório da Diversidade, que funciona na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Canoas, ou através da parceria com o Sajuir, Serviço de Assistência Jurídica Gratuita do Centro Universitário Ritter dos Reis”, explica o diretor das Políticas das Diversidades e Comunidades Tradicionais, Saulo Gil.

O Conselho Municipal LGBT também esteve presente do Calçadão, visitando os comerciantes, entregando material informativo e distribuindo flores para a população.