Dia Mundial do Rock: Tequila Baby se apresenta no Canoas Shopping

Para homenagear o Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho, o Canoas Shopping preparou uma programação especial em que o ponto alto é o show acústico da clássica banda gaúcha de punk rock Tequila Baby.

O evento, que é gratuito, acontece na praça de alimentação do Canoas Shopping e tem início a partir das 17 horas com discotecagem do DJ Lelê Bortholacci. O show da Tequila Baby começa às 19 horas.

A Tequila Baby está na ativa desde os anos 90 e é formada por Duda Calvin no vocal, James Andrew na guitarra, Rodrigo Gaspareto no baixo e Rafael Heck na bateria. A banda tem em sua discografia oito CDs, além de um DVD e já dividiu palco com grandes ídolos internacionais como Marky Ramone, The Offspring, Bad Religion e NOFX.