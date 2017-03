Diretor defende qualidade dos serviços da Corsan

As reclamações por conta dos serviços prestados pela Corsan foram assunto na última edição de O Timoneiro. Entre os maiores questionamentos dos canoenses estão a qualidade da água e as obras realizadas pela Companhia. Eduardo Carvalho, diretor de Operações da Corsan, conversou com a reportagem e destacou alguns aspectos dos trabalhos realizados pela instituição.

De acordo com Eduardo, a água atende requisitos e normas nacionais de qualidade. “São mais de 100 itens de controle de qualidade, que garantem que a água será potável”, afirma o diretor.

Obras

O diretor ressalta que a Corsan está realizando obras de ampliação da rede de esgoto sanitário e pede paciência à população: “Quanto mais tubulações, melhor. É uma rede que trará benefícios para a cidade”. A maior preocupação da companhia é com relação aos serviços de re-pavimentação após a mudança de tubulações. “Temos cobrado as empresas contratadas para a parte posterior das obras. Não queremos que os problemas aconteçam, mas se acontecerem, buscaremos solucionar o mais rápido possível”, diz Carvalho.