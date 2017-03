Diretor do Centro de Bem Estar Animal aponta objetivos para 2017

O Centro de Bem Estar Animal (CBEA) é um setor da administração pública que recebe muita atenção da população canoense. Os bichos sempre geraram muito engajamento da sociedade, que vê o CBEA como um ponto de referência no auxilio à proteção de animais. Alex Szekir, figura conhecida neste meio, assumiu a direção do centro na administração de Luiz Carlos Busato, com muito trabalho pela frente.

Conhecimento de causa

“Conheço o espaço desde 2010, sou funcionário concursado. Trabalhei aqui como colaborador, servidor e depois como voluntário, então nada é muito estranho pra mim”, afirma Alex. Ele ainda aponta vários problemas verificados pela nova gestão, como falta de medicação e ração em estoque, além de leitos superlotados e sucateados. “Desde que chegamos, já começamos a trabalhar para mudar isso”, afirma Szekir. O diretor ainda afirma que o CBEA tem a missão de planejar e monitorar políticas públicas para os animais e que uma das principais bandeiras da atual administração é o controle populacional, através da castração.

Objetivos

O diretor informa que a primeira ação ainda é organizar o centro, para depois iniciar projetos especiais. Alguns deles são: Cãoterapia; feira de adoção e mutirões de castração. “Ainda faltam detalhes para iniciar. Nossa prioridade é a casa funcionando”, diz Alex.

Animais atropelados

“Hoje, a maior vitrine do CBEA é o atendimento de animais acidentados”, avalia Szekir. De acordo com ele, não deveria ser assim, pois a castração deveria ser o serviço mais buscado. Alex comenta que dessa forma pode ser controlado o número de animais em risco de serem atropelados na rua. “Não houve nos últimos 8 anos políticas públicas eficientes para controlar isso. Por isso temos tantos animais em situação de rua. É uma vergonha”, afirma.

Pilares de atendimento

Equipe técnica, recursos humanos e maior número de leitos são algumas das prioridades da nova direção para melhorar o atendimento do CBEA. “O prédio foi projetado para ter 100 animais, e temos 160″, conta Alex.

Atendimentos

“Nós chegamos a ter o máximo de 17 atendimentos de animais acidentados por dia. Em média temos de 5 a 10 atendimento todos os dias”, informa Alex. O diretor ainda informa que, durante todo o ano passado, foram realizados aproximadamente 300 atendimentos. Para 2017, o diretor promete um crescimento considerável nestes números: “Nosso plano é ter 20 castrações por dia, 400 por mês.”

Promessa

“Já estamos fazendo reformas estruturais para aumentar o número de leitos”, diz Alex. Ele promete que a partir dos 100 dias de governo o CBEA irá apresentar resultados para a população.