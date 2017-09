Diretoria da Pessoa com Deficiência faz blitz no Centro

A Diretoria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Canoas, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Comdip), realizou na manhã de quinta-feira, 21, uma blitz pela acessibilidade, no Centro. Foram visitados estabelecimentos comerciais da região na tentativa de sensibilizar e verificar as condições de acesso de cadeirantes, deficientes visuais e pessoas com mobilidade reduzida.

Ao todo, 24 locais foram autuados por fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH). A caminhada, que reuniu entidades de pessoas com deficiência, percorreu as avenidas Victor Barreto, XV de Janeiro e Rua Muck, e foi acompanhada pela Guarda Municipal. A ação faz parte do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, data lembrada em todo o país com ações voltadas à luta da pessoa com deficiência.

Lojas sem rampas de acesso, calçadas sem piso tátil, buracos, latas de lixo e uma infinidade de outros obstáculos limitam o direito de ir e vir de pessoas com deficiência. Para reduzir essa realidade em Canoas, a Diretoria da Pessoa com Deficiência vem realizando iniciativas, como a dessa quinta-feira, para orientar e fiscalizar os comerciantes.

Por onde passou, a blitz despertou olhares, curiosidade e adesão. Margareth Silveira, de 84 anos, que por conta de idade tem restrições físicas, apoiou e elogiou a iniciativa. “Eu assino embaixo. Acho muito importante que existam rampas de acesso ao invés de escadas e que as calçadas sejam seguras. Estou junto nessa.”, afirmou a idosa.