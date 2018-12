Documentário aborda vida e obra de Canabarro Tróis filho

No dia 14 de dezembro, a partir das 19h30min, ocorre a exibição do filme Tonito, operário das letras, documentário que aborda a trajetória de Antônio Canabarro Tróis filho. Escritor, jornalista e figura conhecida na cidade de Canoas, Tonito é cofundador do jornal Timoneiro.

O filme traz um breve relato de sua trajetória, seus livros, os trabalhos que realizou e que ainda realiza, com o propósito sempre de difundir a cultura de Canoas e informar o povo canoense. Com direção de Claudia Ávila, o documentário de 20 minutos foi produzido de forma independente, sem recursos financeiros e sem equipe, contando apenas com a própria diretora em todas as etapas do trabalho, que ocorreu nos anos de 2017 e 2018.

Tonito

Atualmente segue trabalhando como um dos colunistas mais ativos do jornal Timoneiro, sempre abordando assuntos ligados à cultura e às pessoas de Canoas. Pessoas, aliás, sempre foram o foco da obra de Tonito que, não por acaso, é autor de Gente é Mais Importante.

Em 1976, conquistou o 3º lugar em concurso nacional de crônicas promovido pelo Instituto Estadual do Livro e a Associação Rio-Grandense de Imprensa. Foi Patrono da Feira do Livro de Canoas, em 1999.

É co-fundador da Associação Canoense de Comunicação Social, da Fundação Cultural de Canoas, da Associação Canoense de Escritores, e membro da Casa do Poeta de Canoas. No plano político, exerceu a vereança no município de Canoas pelo PDC (Partido Democrata Cristão), entre 1964 e 1967. Foi autor, entre outros, do Projeto de Lei que criou o Conselho Municipal de Cultura.

Título: Tonito, operário das letras

Dia: 10 de Dezembro às 19h30

Local: Pocket Cultural ( Av. Farroupilha, 3948 – Rua do Park Shopping Canoas )

Direção: Claudia Ávila

Duração: 20 minutos

Ano: 2017/2018