Duplicação da Avenida Farroupilha é iniciada

Duplicação de mais um trecho da Avenida Farroupilha, no bairro Marechal Rondon, em Canoas, foi iniciada nesta semana. O trecho de 400 metros entre as avenidas Inconfidência e Santos Ferreira será duplicado com mão de obra e recursos próprios da Prefeitura.

O secretário adjunto da pasta, Robson Borges, destacou a preocupação da Prefeitura com os comerciantes e moradores da avenida. “Esta é uma região com bastante movimento e a tendência é aumentar com a inauguração do novo shopping. Queremos trabalhar com agilidade, concluindo a obra por partes e evitando maiores transtornos”, explica. Ainda de acordo com o secretário adjunto, os proprietários de imóveis estão recebendo notificações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) sobre a execução da obra, prevista no Plano Diretor da cidade.

Diálogo com a Corsan

A SMO está solicitando junto à Corsan um levantamento da rede de água e esgoto existente no local por onde passará a duplicação. Essas informações prévias vão garantir a execução da obra de maneira segura e preventiva. “Trabalhando em conjunto com a Corsan, vamos adaptar a rede de esgoto para evitarmos reparos no futuro, eliminando aqueles conhecidos e detestados cortes no asfalto que tanto incomodam a população”, salienta o secretário Schen que, em visita ao local da obra, atendeu as dúvidas dos comerciantes da região.

ParkShopping duplicou demais trechos da avenida

As medidas compensatórias para instalação do ParkShopping Canoas previam, além da expansão do Parque Municipal Getúlio Vargas, as duplicações da Avenida Farroupilha, no trecho entre as avenidas Inconfidência e Boqueirão, e da Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira. Essas obras já estão concluídas e entregues pelo Grupo Multiplan.