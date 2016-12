“É um final trágico de uma gestão caótica”, diz prefeito eleito

O prefeito eleito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB), organizou uma coletiva de imprensa, na manhã da última quinta-feira, 22, no Canoas Parque Hotel, para divulgar a situação que herdará na administração da Prefeitura de Canoas. No anúncio, foram relatadas as avaliações da nova administração em áreas chave para a cidade. Estavam presentes, junto ao prefeito eleito, a vice-prefeita eleita, Gisele Uequed (Rede), o secretário de Governo, Beto Steinmetz, a secretária de Saúde, Rosa Maria Groenwald e o secretário da Fazenda, Jorge Bento de Souza.

A reunião iniciou com um esclarecimento quanto ao secretário da Fazenda. João Carlos Almeida dos Santos era o escolhido para assumir a pasta, mas devido a compromissos profissionais, ainda não pode confirmar sua participação no governo. De forma temporária, Jorge Bento de Souza assumirá a secretaria da Fazenda. “O João não conseguiu se desvencilhar de compromissos profissionais. Por enquanto, se o João não conseguir voltar, o Jorge vai ficando”, informou o prefeito eleito, Luiz Carlos Busato.

A vice-prefeita eleita, Gisele Uequed, criticou a atual administração ao afirmar que a cidade “está se despedindo de uma administração que fez uma maquiagem dos serviços prestados.” Gisele ainda ressaltou os problemas da gestão da Saúde da cidade e se comprometeu a ajudar na solução dos mesmos. “Trabalharemos para reerguer a cidade que foi prejudicada por uma gestão mais preocupada com o aspecto político partidário”, concluiu.

Transição

Busato iniciou sua fala rompendo a aparente tranquilidade que ocorria na transição entre os governos. Segundo ele, o processo não teve os resultados necessários para se ter uma real análise do que acontece hoje no município. “Os dados foram entregues tardiamente e de forma insuficiente. Além disso, o atual prefeito seguiu agindo como se ele fosse continuar governando no próximo ano”, ressaltou o prefeito eleito. O secretário de Governo, Beto Steinmetz, reforçou as críticas. Coordenador da comissão de transição, ele afirmou que o processo foi burocratizado pela atual gestão: “esperávamos que a transição fosse mais fácil”.

Finanças

Com o respaldo do secretário da Fazenda, que já vinha realizando um estudo das finanças do município desde agosto de 2016, baseado em estatísticas do TCE e do portal da transparência do município, Busato alertou que há um déficit de R$ 150 milhões já para o início do governo. O secretário Jorge Bento de Souza ainda apresentou um estudo parcial da situação financeiro-orçamentária de Canoas, tendo como base o balancete de 30 de novembro. Conforme ele, a dívida total do município é de R$ 503 milhões. Com isso, foram anunciadas ações estratégicas para buscar o saneamento do caixa. São elas: estudo detalhado de corte de gastos; estudo detalhado sobre aumento da base da receita; cobrança de créditos existentes; liberações de despesas somente depois da entrada de receitas e planejamento estratégico com monitoramento de ações diárias.

Saúde

Em meio a protestos de servidores da área, novos contratos com empresas gestoras e muitas reclamações por parte da população, a Saúde se tornou o principal motivo de preocupação para a nova gestão. “É um final trágico de uma administração que foi caótica. Não faltou dinheiro para a saúde, faltou gestão,” afirmou Busato, ao informar o impacto orçamentário da Saúde neste ano, que alcançou os 36,5%. A secretária de Saúde, Rosa Maria Groenwald, informou que existe uma fila de mais 8 mil pessoas para agendamento de cirurgias. Ela também ressaltou o que chamou de “emaranhado de gestões na saúde”, com a existência de diversos pontos independentes de administração do sistema. “Espero que a partir de 2 de janeiro possamos fazer com que nossa população seja melhor atendida”, concluiu.

Cargos em comissão

Outro ponto polêmico citado pelo prefeito eleito foi a situação dos cargos em comissão e as licenças-prêmio deles. “Além da redução de pelo menos de 30% dos CCs e da redução de secretarias, como prometemos, um dos nossos primeiros projetos enviados aos vereadores será o do fim da licença-prêmio para cargos políticos, o que é uma vergonha”, afirmou Busato. O futuro prefeito de Canoas ainda lamentou a atitude da atual administração que, segundo ele, nomeou cargos políticos e deu licença-prêmio a CCs para que continuem recebendo salário durante o inicio do próximo governo.

Carta de Jairo Jorge e Beth Colombo

Tida como um dos estopins para o final da frágil boa relação entre os governos em transição, uma carta divulgada pelo atual prefeito, Jairo Jorge e pala atual vice-prefeita, Beth Colombo, foi um dos assuntos comentados por Busato. “O atual prefeito deixou completamente de lado o espírito republicano ao imprimir e distribuir uma carta em todos os cantos da cidade revivendo um terceiro turno das eleições municipais”, disse o prefeito eleito. Busato lamentou a divulgação da carta: “ele faz acusações levianas contra mim e ainda prepara o seu discurso para as críticas que faremos com ainda mais propriedade a partir de janeiro”.

IPTU

O prefeito eleito ainda informou que irá prorrogar o prazo do período de desconto do pagamento do IPTU em cota única para 10 de fevereiro.

Aeromóvel

Busato afirmou que está tomando providências legais com relação à obra. “Só poderemos fazer alguma coisa a partir de janeiro. Vamos solicitar que as empresas parem o andamento das atividades e aí sim avaliaremos como será a sequência”, informou.