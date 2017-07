Ecoclinica e Tomoclínica participam da XXVII Jornada Gaúcha de Radiologia

Três médicos da equipe da Ecoclinica e Tomoclínica Clínicas de Imagem participaram da XXVII Jornada Gaúcha de Radiologia, realizada nos dias 23 e 24 de Junho, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre.

O Dr. Ildo Betineli fez palestra sobre um tema que, há três anos, pesquisa de forma pioneira no Estado: o uso da Elastrografia no Ultrassom.

Já a Dra. Juliana Ávila Duarte, neurorradiologista, palestrou sobre o papel da Ressonância Magnética na esclerose múltipla. A Dra. Carol Cunha, coordenadora da Especialização e Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Eco&Tomo, falou sobre a utilização da Ultrassonografia na Emergência, utilizando a experiência da Clínica no Hospital Nossa Senhora das Graças.