Edital oferece apoio de R$ 200 mil a atletas e entidades canoenses

Na próxima quarta-feira, 10, a Prefeitura de Canoas abre o prazo para atletas e entidades do município se inscreverem no edital de auxílio financeiro 2018. No total serão disponibilizados R$ 200 mil, limitados a R$ 5 mil por projeto. O prazo termina em 9 de fevereiro. O edital será publicado na página da Prefeitura na internet: www.canoas.rs.gov.br.

O apoio contempla competições estaduais, nacionais e internacionais oficiais, sendo destinado para os atletas federados ou confederados e entidades esportivas do município interessadas em captar o recurso.

Conforme o secretário de Esporte e Lazer de Canoas, Roberto Tietz, o objetivo é contemplar o maior número possível de atletas e entidades. “Pela nossa experiência o teto estabelecido (R$ 5 mil) está de acordo com a necessidade média dos pedidos de auxílio que recebemos. Desta forma poderemos repartir a verba com um importante número de pessoas envolvidas no esporte de Canoas”, explica Tietz.