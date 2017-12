Educação Infantil chama 480 novos alunos

A Prefeitura realiza o chamamento de 480 novos alunos de pré-escola, o que significa um aumento de 9% no número de vagas da rede própria. Estes alunos foram inscritos em 2016 e serão chamados ainda seguindo o sorteio de 2017, válido até o final do ano. A Comissão realizou um mapeamento das Escolas de Educação Infantil (EMEIs) de forma presencial, verificando a capacidade e a possibilidade de ampliação de cada escola do Município. Junto disso, 91 professores aprovados em concurso público foram chamados e estão tomando posse, sendo 42 destinados para a Educação Infantil.

A vice-prefeita Gisele Uequed, que coordenou a Comissão composta por diversas secretarias e órgãos do governo, salienta que as novas vagas resultam de uma ação de gestão. “Desde o primeiro dia de governo estamos nos empenhando na ampliação do número de vagas na Educação Infantil. Estas novas vagas resultam de um trabalho exaustivo, onde visitamos escola por escola e identificamos os espaços subutilizados e que precisavam de obras”, destacou Gisele.

De acordo com a Prefeitura, pais e responsáveis das crianças serão avisados por telegrama e têm até três dias para comparecer à Secretaria de Educação para realizar o encaminhamento para a escola. Estes alunos farão a matrícula imediatamente e começarão a frequentar a escola a partir de fevereiro, após o recesso coletivo.

Sorteio para vagas de 2018

A atual gestão esclarece que estas 480 vagas são novas e serão ocupadas por quem se inscreveu ainda em 2016. Já quem se inscreveu em novembro de 2017 poderá acompanhar o sorteio público que definirá a ordem de chamamento de 2018 na próxima semana, entre os dias 12 e 14 de dezembro, no auditório Sady Schiwitz, na Prefeitura de Canoas.