Educação Infantil inicia chamamento de alunos

A Secretaria da Educação iniciou nesta quarta-feira, 1º, o primeiro chamamento da pré-escola para turmas de Jardim 1 e 2, de crianças entre 4 e 6 anos. Por meio de telegrama, e-mail e telefonema, os pais e responsáveis foram informados da data, do local e do horário em que devem comparecer à subprefeitura da sua região para realizar a escolha de escola, dentre as mais próximas da sua casa.

As subprefeituras receberão a comunidade escolar entre a próxima segunda-feira, 6, e quarta-feira, 8. A escolha irá depender da disponibilidade de vagas nas escolas de Educação Infantil.

Assim como os anos anteriores, o chamamento está sendo realizado com base na ordem de inscrição já divulgada. Neste ano, a Secretaria da Educação optou por receber os pais e responsáveis nas subprefeituras.

Os pais e responsáveis que não comparecerem na data marcada perderão a prioridade de escolha da escola. Mais adiante, novos chamamentos serão realizados, de acordo com a abertura de novas vagas. A administração continua trabalhando para a ampliação do número de vagas nas EMEIs do município, contratadas e conveniadas.

Confira o quadro: