Educação Infantil: Inscrições para vagas iniciam no dia 21

As inscrições para o sorteio de vagas na Educação Infantil (creche e pré-escola) serão abertas no dia 21 de novembro de 2018 e se encerram no dia 28 (do mesmo mês). A exemplo do ano passado, elas serão feitas somente de forma presencial nas subprefeituras dos quatro quadrantes da cidade e também nas escolas Carlos Drummond de Andrade, no Guajuviras, e Professor Thiago Würth, na Mathias Velho. Para as creches (berçário e maternal), podem se inscrever crianças de zero aos três anos e 11 meses, completados até o dia 31 de março de 2019. Para pré-escola (Jardim I e II), a faixa etária é dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses. A inscrição é referente ao ano letivo de 2019.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, sem fechar ao meio dia. A Prefeitura vai providenciar toda a estrutura necessária para receber os responsáveis que farão as inscrições, com servidores, computadores, impressoras, toldos, cadeiras e bebedouros.

Documentos

Os interessados em concorrer às vagas devem levar aos locais de cadastramento os seguintes documentos: Certidão de Nascimento da criança; Comprovante de residência, onde conste o endereço no qual o menor reside; CPF ou RG do responsável pela inscrição. O local de residência da criança, comprovado no ato da inscrição, definirá a região para fins da disponibilização da vaga. Não é necessário levar cópias dos documentos. A inscrição para o sorteio não garante, automaticamente, o acesso à Educação Infantil.