O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Comdip) está com seu processo eleitoral aberto. A escolha dos membros da nova diretoria ocorre no dia 10 de abril, a partir das 13h30min. As inscrições serão feitas junto à Comissão Eleitoral, na Avenida Guilherme Shell, nº 6.068, até às 16 horas do dia de março.