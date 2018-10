Eleições: 1º turno marca renovação de deputados

Em um contexto de polarização, que provavelmente estenderá até o fim do segundo turno, as eleições de 2018 têm mudado a conjuntura política do país. Como destaque no âmbito legislativo está o alto índice de renovação. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a taxa alcançou 56%. Já a Câmara Federal contou com renovação de 47,3%, a maior desde a redemocratização.

Destaques

O candidato a deputado estadual mais votado pelos canoenses foi o ex-vereador e ex-secretário do governo Busato (PTB) Airton Souza (MDB), com 13927 votos. Mesmo assim, ele não obteve números suficientes para uma vaga, totalizando 19.921 votos. Já o ex-secretário municipal Dirceu do Busato (PTB) foi eleito deputado estadual. Em Canoas ele recebeu 3958 votos. Outro destaque foi Márcio Freitas (PDT). Em Canoas, o atual vereador recebeu 8.819 votos para deputado federal. Ao todo, seu desempenho foi de 10.997 votos. A grande surpresa em Canoas foi a vaga conquistada por advogado Nereu Crispin (PSL) na Câmara Federal. Ele obteve 3.648 votos em Canoas e 32.200 no total.

Em Canoas, a renovação tirou os cargos de dois nomes recorrentes na política local. Marco Maia (PT) e Nelsinho Metalúrgico (PT) não obtiveram votos suficientes para renovar suas vagas na Câmara Federal e na Assembleia gaúcha, respectivamente. Nelsinho se manifestou, em nota, sobre a derrota: “infelizmente não conseguimos os votos necessários para estar entre os eleitos do nosso partido, ficando na terceira suplência. Agradeço a cada uma e a cada um de vocês, por todo apoio recebido!”. Com isso, Canoas perde dois representantes a nível estadual e nacional. Entre as maiores apostas para obter uma vaga, Felipe Martini (PSDB) e Beth Colombo (PRB) tiveram votações abaixo do esperado.

25 deputados estaduais mais votados em Canoas

AIRTON SOUZA MDB – 13.927

BETH COLOMBO PRB – 6.793

TENENTE CORONEL ZUCCO PSL – 6.209 (Eleito)

FELIPE MARTINI PSDB – 5.846

NELSINHO METALÚRGICO PT – 5.704

PAULINHO DE ODÉ PCdoB – 4.961

RUY IRIGARAY PSL – 4.901 (Eleito)

MOSSINI MDB – 4.539

DIRCEU DO BUSATO PTB – 3.958 (Eleito)

SERGIO PERES PRB – 3.714 (Eleito)

LUCIANA GENRO PSOL – 3.431 (Eleito)

ANY ORTIZ PPS – 3.335 (Eleito)

GABRIEL GONÇALVES PV – 3.216

ADRIANO VAREJA AGITASAMBA SD – 3.118

FÁBIO OSTERMANN NOVO – 2.604 (Eleito)

CANHOTO SD – 2.597

JULIANA BRIZOLA PDT – 2.582 (Eleito)

PEDRO RUAS PSOL – 2.370

EDEGAR PRETTO PT – 2.348 (Eleito)

ROGERIO CERATTI REDE – 2.152

RODRIGO MARONI PODE – 1.948 (Eleito)

ANDREA AZEVEDO NOVO – 1.807

GAÚCHO DA GERAL PSD – 1.758 (Eleito)

ENIO BACCI PDT – 1.669

FRANCIANE BAYER PSB – 1.310 (Eleito)

25 Deputados Federais mais votados em Canoas

MARCEL VAN HATTEM NOVO – 13.483 (Eleito)

MÁRCIO FREITAS PDT – 8.819

ONYX LORENZONI DEM – 6.922 (Reeleito)

BIBO NUNES PSL – 6.185 (Eleito)

CARLOS GOMES PRB – 5.742 (Reeleito)

BAMBERG PCdoB – 5.489

ALEXANDRE GONÇALVES PPS – 5.462

MARCO MAIA PT – 5.395

MANO CHANGES PV – 4.904

FERNANDA MELCHIONNA PSOL – 4.870 (Eleito)

NEREU CRISPIN PSL – 3.648 (Eleito)

SANTINI PTB – 3.368

MARIA DO ROSÁRIO PT – 3.348 (Reeleito)

DANRLEI DE DEUS GOLEIRO PSD – 3.222 (Reeleito)

JOÃO DERLY REDE – 2.837

MARCON PT – 2.634 (Reeleito) – DIZA GONZAGA PSB – 2.626

LINCK DA AUTO ESCOLA MDB – 2.607

MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB – 2.489 (Eleito)

GIOVANI FELTES MDB – 2.183 (Reeleito)

SANDERSON FEDERAL PSL – 2.008 (Eleito)

LUCAS REDECKER PSDB – 1.934 (Eleito)

CAMILO BORNIA NOVO – 1.797

RONALDO NOGUEIRA PTB1.795

LIZIANE BAYER PSB – 1.729 (Eleito)