Eleições definem presidente do PT de Canoas no domingo

No próximo domingo, 9, das 9 às 17 horas, ocorre na sede do Sindicato dos Metalúrgicos a eleição que define o próximo presidente do diretório municipal do PT em Canoas. Concorrem ao cargo o ex-secretário municipal Celso Baronio e a vereadora Maria Eunice Wolf.

Na quinta-feira, 6, Baronio visitou a redação de O Timoneiro, acompanhado pelo ex-vereador Paulo Ritter, que é apoiador da chapa. “Já é uma tradição do partido, a cada dois, três ou quatro anos renovar a sua diretoria. Nós aprendemos que o partido precisa de uma autonomia tanto da força do Executivo quanto da maioria parlamentar.

Nossa chapa representa a união das forças partidárias, que avaliou que não é tão positivo que o Executivo tenha tanta influência nas decisões do partido. E não queremos que hoje inverta e passe o Legislativo, onde hoje temos representantes, a ter uma hegemonia de poder no diretório”, disse Baronio durante a visita.