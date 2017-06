Eleições do CPERS ocorrem nos dias 27 e 28 de junho

Nos dias 27 e 28 de junho de 2017, ocorrem as eleições do Cpers, maior entidade sindical do Sul do Brasil, com 83.200 associados atualmente. Durante estes dois dias, os sócios da entidade elegerão a Diretoria Estadual do Sindicato e as respectivas diretorias dos 42 Núcleos do Cpers. Neste ano, haverá urnas eletrônicas em algumas regiões do Estado.

Para votar, é necessário estar filiado ao Sindicato pelo menos até dia 28 de abril deste ano, quando for ingresso, e 28 de março de 2017 quando for reingresso. No momento da votação é necessário apresentar documento de identidade e a carteira de sócio da entidade. Os educadores poderão votar em seus Núcleos ou nas escolas de suas regiões, entre 8 e 22 horas nas instituições que têm 3 turnos e, nas demais escolas, nos turnos regulares de funcionamento.

A sede da Comissão Eleitoral Estadual fica localizada na Av. Alberto Bins, nº480, sala 505, Centro de Porto Alegre. Quanto as subcomissões dos Núcleos, a sede será no próprio núcleo. Há plantões permanentes na Comissão Eleitoral Estadual.