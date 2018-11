Eleições OAB Canoas: Chapa 10 é liderada por Ana Mattielo

A OAB, subseção de Canoas, realiza no dia 30 de novembro, o pleito que irá definir a nova diretoria que ficará a cargo da instituição na cidade. O local de votação será na Sede Social da Associação dos Servidores Municipais de Canoas (ASMC), na Rua Nerci Pereira Flores, 179, bairro Harmonia. Dentro do processo eleitoral, o jornal Timoneiro conversou com a advogada Ana Mattielo, que lidera a chapa 10 – OAB UNIDA PARA AVANÇAR +.

Motivações

Mattielo conta que percebeu a importância da OAB quando exerceu a função de Secretaria Geral na subseção de Canoas, nos últimos anos. Segundo ela, a instituição é primordial na luta por conquistas da advocacia e na preservação e respeito às lutas da Sociedade e da Cidadania. “Diante da indicação do meu nome, me comprometo com toda a advocacia de Canoas e Nova Santa Rita, para representar nossa classe com muito respeito, ética, responsabilidade e comprometimento”, afirma.

Propostas

Entre seus principais objetivos, Ana destaca a construção da nova sede; a busca, junto ao Poder Judiciário, de prestação jurisdicional mais célere e efetiva e redução das dificuldades enfrentadas no dia a dia forense. Ela também ressalta a continuidade de cursos de capacitação e treinamentos do sistema INSS Digital e E-Proc, que será implantado na Justiça Estadual em 2019; e campanhas de conscientização do exercício profissional.

Componentes da Chapa

Presidente: Ana Maria Mattielo; Vice-Presidente: Jaime Valverdu; Secretária-Geral: Clarice de Lourdes Goulart Oetinger; Secretário Geral Adjunto: Tiago Oliveira de Castilhos; Tesoureiro: Valdir Florisbal Jung; Conselheiros: João Carlos Silva Dos Anjos, Dani Alves Silveira, Juliano Dias Da Silva, Aireovaldo Luiz Zandona De Souza, Fabio Alexandre Kochenborger, Ernani Luis Daniel, Carla Regina Figur, Gervasio Vendruscolo Damian, Valeria Tscheika, Maria Goreti Steffanello Lisboa, Fabiane Xavier Pereira, Renato Reis da Silva, Márcio Fatturi Pereira, Juceila Lourdes Dall’agnol de Lacerda, Fernandes de Boite, Liliam do Amaral Soares, Aline da Costa, Maira Lucia Spessatto Belleboni, Renata Toigo, Márcio Gilbran Müller Gonçalves, Lisiane Beatriz Wolf Pimentel, Marcio Gustavo Assmann, Daniela Nunes, Gil Scherer.