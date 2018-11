Eleições OAB RS: Chapa 2 divulga propostas em evento no Qoppa

Os integrantes da Chapa 2, “OAB em Frente”, que concorrem nas eleições da OAB RS, no dia 30 de novembro, estiveram no restaurante Qoppa, na segunda-feira, 19, para falar sobre suas propostas de gestão caso vençam o pleito. A nominata tem como líderes o candidato a presidente Paulo Petri e a candidata a vice, Luciane Weber.

Movimento

De acordo com Petri, o que agora é uma chapa eleitoral começou como um movimento que abrange diversos setores da advocacia do Estado. “Eu comecei a participar desse movimento e passaram a acreditar que meu perfil os representava. É uma honra participar, uma satisfação pessoal e profissional, além de uma grande responsabilidade”, afirma. Ele ainda destaca que o grupo tem como foco a representatividade, principalmente de setores que, segundo ele, sofreram nos últimos anos de gestão da OAB.

Vice

Luciane Weber destaca a composição da chapa: “temos lideranças que transitam entre seus colegas e que nunca tiveram espaço no modelo atual da OAB. Vamos incluir mais os advogados, com mais representação de mulheres e negros”. Além disso, Weber conta que a proposta é dar visibilidade para a advocacia trabalhista e criminal, “que sempre foi negligenciada pela ordem”.

Oposição

Paulo Petri critica a atuação da OAB diante do que chama de “crise democrática brasileira”. Para ele, a instituição se omitiu dos debates nacionais, principalmente com relação à reforma trabalhista. “A OAB permitiu que um setor inteiro da advocacia fosse aniquilado sem fazer praticamente nada. Permitiu uma série de ofensas com relação à advocacia criminal. Existe um discurso retórico muito bonito de defesa à constituição, mas toda vez que a constituição brasileira é violada, a OAB não faz nada”, defende Petri.

CHAPA 2 – OAB EM FRENTE

Diretoria do Conselho Seccional: Presidente: Paulo Roberto Petri da Silva. Vice-Presidente: Luciane Lourdes Webber Toss. Secretária-Geral: Carolina Mayer Spina Zimmer. Secretária-Geral Adjunta: Luciana Alves Dombkowitsch. Tesoureiro: Jefferson dos Santos Alves. Conselheiros Federais Titulares: Marcia Regina Lusa Cadore, Maritania Lucia Dallagnol, Silvia Lopes Burmeister. Conselheiros Federais Suplentes: Lucia Helena Villar Pinheiro, Pedro Mauricio Pita da Silva Machado e Wilson Klippel Cicognani Junior. (Chapa completa disponível no site oabrs.org.br).