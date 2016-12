Eleita direção do Conselho de Políticas Culturais

Aprovado no início de dezembro, o Projeto de Lei 31/2016 criou o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Canoas, órgão que institucionalizará a relação entre a administração municipal e os setores da sociedade civil ligados à área, participando do planejamento, elaboração e acompanhamento das políticas culturais de Canoas.

A direção do Conselho foi eleita na noite do dia 21 de dezembro, em reunião realizada na Secretaria Municipal de Cultura, com a presença de representantes dos colegiados de Teatro, Artes Visuais, Livro, Leitura e Literatura, Música, Dança e Tradição, e Folclore. Mesmo sem a presença de representantes dos colegiados de Cultura Afro, Capoeira e Carnaval, os mesmos têm assento garantido dentro do Conselho para as discussões das pautas propostas.

A direção ficou composta da seguinte forma: Raquel Durigon, do Colegiado de Teatro, será a presidente do Conselho; Rafael Silva de Souza, da Música, o vice-presidente; e Nelly Mara Debastiani, das Artes Visuais, a secretária.