Em assembléia com o Sindisáude, trabalhadores da Fundação de Saúde reivindicam melhorias

Em assembléia, realizada na quinta-feira, 20, cerca de 50 trabalhadores da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) aprovaram, com algumas modificações, pauta de reivindicações elaborada junto ao Sindisaúde-RS. Entre os itens da pauta, os trabalhadores pedem reajuste do vale-alimentação e a criação de uma comissão paritária para deliberar sobre as premiações PIV/PROQUALI.

Horas extras

Os presentes levantaram, em suas falas, problemas que têm ocorrido no pagamento das horas extras. Segundo eles, muitas vezes pagas apenas em 50% do valor que caberia.

O que diz a FMSC

Em nota, o presidente da FMSC, Fernando Ritter afirma: “Recebemos a Diretoria do Sindisaúde com alguns delegados sindicais na quinta-feira dia 20 de abril. Abrimos um processo de mesa de negociação de acordo coletivo mas não recebemos nenhuma proposta formal de solicitações. Disseram que iriam enviar nos próximos dias e marcaríamos nova reunião em duas semanas”.

Sobre supostos problemas com o pagamento de horas extras, Ritter afirma: “Informamos desconhecer e não haver qualquer pedido de correção de algum pagamento que tenha sido identificado como equivocado. Informamos que assim que tivermos a formalização do pedido estaremos nos reunindo com demais membros do governo e com o Prefeito”.

