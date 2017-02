Em evento internacional, Canoas reforça ligação com agenda

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a vice-prefeita Gisele Uequed e o secretário de Meio Ambiente Cristiano Pacheco representaram a cidade no evento “Implementação local das agendas globais de sustentabilidade no Brasil”, organizado pela Local Governments of Sustainability (Iclei – Governos Locais para a Sustentabilidade), em São Paulo.

Autoridades internacionais no tema, como o Cônsul Geral da Alemanha no Brasil, Oded Grajew, e a Chefe Adjunta de Delegação da União Europeia, Ministra Claudia Gintersdorfer, discutiram os desafios do mundo no que tange a sustentabilidade. Do estado do Rio Grande do Sul, apenas Canoas e Porto Alegre estiveram representadas.

Gisele Uequed destaca a importância de que o município conheça atitudes que estão sendo tomadas por países e cidades mais desenvolvidas no assunto e mostre aos demais o que está sendo feito na cidade. A vice-prefeita ressaltou que Canoas enfrenta três grandes desafios: o saneamento básico, com apenas 16% de esgoto tratado; a gestão de resíduos que recicla apenas 3% do seu lixo; e a falta de um Plano de Mobilidade Urbana. “Indicadores e metas são essenciais, mas é preciso avançar após identificarmos o que ainda não foi feito. Não podemos nos considerar uma cidade avançada com estes três desafios”, pontuou.

O secretário de Meio Ambiente tem a mesma visão. Ele acredita que a divisão do município, cortado pela BR-116 e pelos trilhos do trem, prejudicou os índices de qualidade do ar e um melhor plano de mobilidade urbana.

Projetos da cidade

Algumas iniciativas já estão em fase de análise por parte do governo. Uma delas é a captação de óleo vegetal em empresas, residências e escolas, que retornará através da venda para empresas especializadas, em investimentos para a ampliação do uso de energia solar. Na opinião de Pacheco, isso contribui para o desentupimento da canalização, já que o óleo é um dos componentes que auxiliam no assoreamento dos canos. “Apenas um litro de azeite é capaz de poluir um milhão de litros de água”, explica enfatizando que a criação de um Fundo Municipal de Energia Solar está sendo pensado.

Outro projeto estuda regulamentar a instalação de novos prédios que se instalarem no município para que façam uso de energia solar e com instrumentos para captação da chuva.

ICLEI

O Local Governments of Sustainability, ou Governos Locais para a Sustentabilidade, na tradução para o português, é uma rede global de líderes com mais de 1.500 cidades e regiões empenhadas na construção de um futuro sustentável. Fundado em 1990, tem escritório principal em Bonn, na Alemanha, mas também sedes em diversos países do mundo.

O Iclei presta apoio para que os governos locais trabalhem em prol da sustentabilidade disponibilizando uma agenda urbana, advogados, seminários, pesquisas, consultorias e eventos.