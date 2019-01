EMEF Arthur Oscar Jochims volta a ser invadida

Duas semanas após o primeiro arrombamento na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arthur Oscar Jochims, no dia 10 de janeiro, a escola volta a ser alvo de invasores e vandalismo. Desta vez a ação ocorreu na madrugada do último domingo, 20. Segundo informações, três indivíduos teriam invadido o local e furtado projetores e lâmpadas e vandalizado a instituição.

Após o disparo de alarmes, que chamou atenção de moradores vizinhos, que chamou a polícia.

Em nota, a escola afirmou que já pediu apoio da mantenedora em função da insegurança, mas sem sucesso. “Não estamos pedindo nada demais, apenas segurança na escola, para que chegue início do ano letivo, nós da escola Arthur Jochims possamos atender todos alunos com a mesma vontade, mesmo desejo de ensinar”.

Em nota, a Prefeitura de Canoas se manifestou:

“Nas últimas semanas, as secretarias da Segurança Pública e Cidadania e da Educação estão realizando diversas ações para fortalecer a segurança dos prédios públicos, principalmente nas escolas por conta do período de férias. Essa força-tarefa já reduziu os índices de arrombamentos neste locais. Novas estratégias estão sendo traçadas para aumentar, ainda mais, a vigilância de escolas durante o recesso.

Serão instalados alarmes nas escolas que ainda não o possuíam e vai ocorrer maior número de rondas com veículos e agentes da Guarda Municipal nessas instituições, para reduzir o tempo dos deslocamentos em caso de disparos de alarmes”.