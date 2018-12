EMEF Tancredo realiza semana da Consciência Negra

A Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, do bairro Estância Velha, realizou a Semana da Consciência Negra entre os dias 19 e 24 de novembro. As atividades tiveram o objetivo de destacar a representatividade negra de forma positiva e a reflexão sobre a realidade dos negros e dos africanos. Sob a coordenação dos professores Amaryllis Nascimento, Elisabete Martins e Rodrigo Fagundes, com a participação de outros professores, os alunos dos Anos Iniciais fizeram trabalhos a partir de contos que trouxeram o negro como personagem central. Já os alunos dos Anos Finais fizeram trabalhos apresentando personalidades negras do Brasil, relendo a escravidão no Brasil, refletindo a partir da série Grey’s Anatomy e muitas outras atividades artísticas. Também foi realizada exposição no auditório da escola, no dia 24, que contou também com oficina de turbantes, foto em paisagem africana, oficina de abayomi e contação de histórias em estilo griô.