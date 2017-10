EMEI Pequeno Polegar recebe melhorias estruturais

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Pequeno Polegar, localizada no bairro Niterói, terão um espaço mais apropriado para estudar. Há 10 anos sem passar por ações de melhoria e adequação da estrutura, a escola recebe uma série de obras e reparos desde a última semana.

As obras ocorrem em duas etapas. Em um primeiro momento, será reformulado o sistema de esgoto e ocorrerá a troca de parte do forro. A segunda etapa, que vai modificar o banheiro da EMEI, reformular as instalações elétricas e reformar a pracinha, será feita durante as férias dos alunos.

Pontos críticos

A Secretaria de Educação, através da Diretoria de Infraestrutura, afirma que vinha mapeando os pontos mais críticos que necessitavam de reformas. O problema também foi relatado pelo Jornal O Timoneiro em reportagem realizada em maio de 2017. Como o sistema de canos não tinha altura regular, quando chovia, os dejetos depositados em fossas sépticas transbordavam e inundavam a escola. A situação, segundo a Prefeitura, foi solucionada.

A secretaria ainda promete que, na volta do recesso, as crianças de até cinco anos encontrarão a pracinha remodelada, com brinquedos novos e reformados. Ainda é prevista a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado.

A diretora da Pequeno Polegar, Natalia Crippa, comemora a iniciativa e lembra que as obras eram um sonho antigo da comunidade escolar. “Nossa escola lutava por isso há bastante tempo. Agora, felizmente, temos tranquilidade ao trabalhar em um ambiente mais limpo e seguro. Isso vai refletir até no bem-estar das crianças, já que antes havia sempre um cheiro ruim vindo do esgoto”, afirmou.

Reformas

A Prefeitura ainda destaca o programa Canoas Mãos à Obra, que visa reestruturar as dependências das escolas municipais. A iniciativa, de acordo a atual gestão, fará as intervenções físicas com base em projetos arquitetônicos elaborados pelo Escritório de Engenharia e Arquitetura (EEA), que irá avaliar as necessidades de cada instituição: “Com 44 escolas de ensino fundamental e 30 de educação infantil, a meta é contemplar, com esse programa e com o Prefeitura Mais Perto, todas as escolas do município”.